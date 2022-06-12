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"بديل ماكدونالدز" في روسيا يكشف عن اسمه الجديد

Lebanon 24
12-06-2022 | 10:30
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أعلن المالك الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السابقة في روسيا، اختيار اسم "فكوسنو إي توتشكا" والذي يعني "شهي نقطة"، كاسم جديد لـ"بديل ماكدونالدز" في البلاد.

وقال المدير العام للمجموعة الجديدة، أوليغ باروييف، في مؤتمر صحفي، في موسكو، قبل إعادة افتتاح "بديل ماكدونالدز"، إن "الاسم الجديد هو "فكوسنو إي توتشكا"، وفقا لـ"فرانس برس".
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واستحدث المالك الجديد للسلسة شعار "قطعتين من البطاطا المقلية الصفراء، وقطعة من البرغر برتقالي اللون"، كبديل لشعار "الأقواس الذهبية" الشهير لماكدونالدز.

تعرض الشعار الجديد لـ"بديل ماكدونالدز"، إلى انتقادات واسعة بعد تشابهه مع شعار سلسلة فنادق ماريوت التي تعمل في روسيا، ووصفه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه "شعار فندق ماريوت متقاطع مع علم بنغلاديش"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ومن المقرر أن يفتتح المطعم الواقع في ساحة بوشكين، حيث افتُتح أول مطعم لماكدونالدز واحتشد الكثيرون أمامه احتفالًا في كانون الثاني 1990.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة للوجبات السريعة ماكدونالدز قد أعلنت في 16 أيار أنها ستخرج من روسيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد ثلاثة أيام، اشترى رجل الأعمال الروسي، ألكسندر غوفور، الذي يملك ترخيصا لماكدونالدز، سلسلة المطاعم المؤلفة من 850 مطعمًا، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال غوفور الأحد "أنا فخور جدًا بالشرف الذي منحني إيّاه تطوير هذه الشركة، أنا طموح ولا أخطّط فقط لإعادة فتح الـ850 مطعمًا بل أيضًا لتطوير مطاعم جديدة".

وستشهد العلامة التجارية الجديدة لمطاعم الوجبات السريعة افتتاح 15 فرعا بالعاصمة الروسية والمنطقة المحيطة بها، وفقا لـ"رويترز".

وبموجب شروط البيع، وافق غوفور على الاحتفاظ بموظفي ماكدونالدز في روسيا لمدة عامين على الأقل، بالإضافة إلى تمويل الالتزامات المستحقة للموردين وأصحاب العقارات والمرافق، بحسب الشركة الأميركية. 

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن عند الإعلان عن خروج ماكدونالدز من روسيا، قالت الأخيرة إنها تخطط لتحصيل رسوم لمرة واحدة بين 1,2 مليار دولار و1,4 مليار دولار لشطب الاستثمار، وفقا لـ"فرانس برس".

ويُشغّل غوفور 25 مطعمًا في سيبيريا، وهو أحد مؤسسي نيفتيخيم سيرفيس، وهي شركة تكرير نفط، وعضو مجلس إدارة شركة تمتلك فندق "بارك انّ" وعيادات خاصة في سيبيريا.
 
(الحرة)
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