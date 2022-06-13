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منوعات

في مشهد مقزز.. فأر يتذوق الكعكات داخل متجر لبيع المخبوزات!(فيديو)

Lebanon 24
13-06-2022 | 02:00
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أظهر مقطع فيديو، انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأرا صغيرا يتذوق الكعكات داخل متجر لبيع الحلويات والمخبوزات.
 
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وأظهر المقطع الفأر الصغير وهو يتذوق من بعض المخبوزات المرصوصة بعناية لجذب المشترين.

وزعمت بعض الحسابات التي تداولت الفيديو على "تويتر" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي أن المتجر شهير ويقع وسط مدينة إسطنبول التركية.
 
ويبدو أن الفيديو قد تم التقاطه من قبل مرتادي المتجر، حيث ركّز المصور على الفأر وهو يقضم الكعكة ويستمتع يتناولها، فيما كان الفأر منهمكاً في وليمته وغير مدرك أن هناك من سيجعل منه نجماً شهيراً وأنه قد يصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الوقت.
(العربية)
 
المصدر: العربية

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