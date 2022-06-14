Advertisement

منوعات

طموح ليس له حدود.. قصة عامل نظافة قهر المستحيل

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-961851-637907511257513481.jpg
Doc-P-961851-637907511257513481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"الهاتف بيدي اليمنى والمكنسة باليسرى لحضور المحاضرات في الجامعة"، بتلك الكلمات وصف عامل النظافة الأردني محمد الأسمر تحقيق حلمه بنيل شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة.


فالأسمر يعاني من ضائقة مالية بدخل لا يتجاوز 550 دولاراً، يقتطع منه قرض دراسي يبلغ 225 دولاراً، ومبلغ آخر لإيجار بيته المتواضع؛ ليسد بما تبقى حاجة أسرته.
Advertisement

ويقول الأسمر، في حديثه لـ "موقع سكاي نيوز عربية"، إن ساعات دوامه تبدأ من الثانية والنصف بعد الظهر حتى العاشرة والنصف مساءً؛ ليبدأ بعد ذلك مذاكرته البيتية تحضيراً ليوم دراسي بساعات نوم قليلة.

الأسمر لم يخفِ تعرضه للإحباط اليومي مع زيادة الانتقادات أحياناً وثقل الواجبات التي تجاوزها بوقود الاجتهاد والمثابرة.

وينتظر الأسمر تأمين ما تبقى من دفعات مالية لجامعته، للبدء في استكمال الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه"، مع عجز عائلته عن مساعدته بسبب ظروفهم الاقتصادية.
 
وختم بالقول: "أدعو الجميع للمثابرة ورفع سقف الطموح مهما كانت الظروف، وجعل الإرادة والرغبة الملحة الأساس للحصول على الهدف".

ويشار إلى أن الأردنيين نشروا مئات من المنشورات والتعليقات المؤازرة لطموح الأسمر، داعية الشباب إلى أخذ زمام المبادرة مهما كانت الظروف حالكة.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-06-14
08:00 | 2022-06-14
07:47 | 2022-06-14
02:00 | 2022-06-14
00:53 | 2022-06-14
22:40 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website