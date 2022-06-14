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منوعات
في هذه المدينة.. تشجيع السكان على النظافة بـ"مقاطع جنسية"
Lebanon 24
14-06-2022
|
08:00
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ابتكرت بلدية مالمو السويدية طريقة غير مألوفة لحث السكان على إلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها بدلا من الشوارع.
وقال موقع بيزنس إنسايدر إنه لتشجيع الناس على التخلص من القمامة بالطريقة الصحيحة، وضع المسؤولون صندوقي قمامة على جسر على أن تتم "مكافأة" من يستخدمهما.
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وقال موقع "ذا لوكال" السويدي إن الصندوقين تمت برمجتهما على الرد على يلقي القمامة فيهما بمقاطع صوتية لعبارات تحمل إيحاءات جنسية ومضحكة في الوقت ذاته مثل "عد سريعا وأفعل ذلك مرة أخرى" و "كان هذا جيدا بشكل جنوني".
وقالت ماري بيرسون، رئيسة قسم إدارة الطرق في مالمو للصحيفة السويدية إن الهدف تشجيع "الأشخاص الذين يفعلون الشيء الصحيح بإضحاكهم".
وأضافت أن المدينة تسعى إلى جعل الناس "يتحدثون عن أقذر شيء موجود وهو رمي القمامة. الأشياء التي ينتهي بها المطاف في شوارعنا ومياديننا والبحر".
(الحرة)
المصدر: الحرة
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