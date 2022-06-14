"البلد سيمّر بمرحلة سيّئة وفوضى"... توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف: "إستقالات لنواب و"سعد راجع بقوّة" (فيديو)

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أعربت ليلى عبد اللطيف عن قلقها على لبنان في المرحلة المقبلة، كاشفةً أن البلد سيمرّ بـ"مرحلة سيئة" في الأشهر الـ6 المقبلة، وفسّرت حديثها بالقول "طوابير البنزين والخبز والدواء ستعود الى الواجهة من جديد، وأخشى من حدوث فوضى". وتابعت "أنا متفائلة وأقول أن سنة 2023 ستكون أفضل".وفجّرت ليلى عبد اللطيف مفاجأة في توقّعاتها السياسيّة، وقالت في حديثٍ للـ"ال بي سي": "سنشهد على استقالة عدد من النواب اللبنانيين في السنتين المقبلتين، وبعض الوجوه السياسيّة من الصف الأول ستصبح خارج السياسة لتحلّ مكانها وجوه جديدة"، وتوقّعت عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى الحياة السياسيّة في لبنان، فقالت "سعد راجع بقوّة".