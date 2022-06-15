Advertisement

منوعات

روائية قتلت زوجها بعد سنوات من كتابتها مقال "كيف تقتلين زوجك"... والقضاء يقول كلمته

Lebanon 24
15-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-962466-637909191803002202.jpg
Doc-P-962466-637909191803002202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة في ولاية أوريغون الأميركية بالسجن مدى الحياة على روائية أمريكية أدينت بقتل زوجها في سياق دراماتيكي.

وكانت صاحبة الروايات الرومانسية نانسي كرامبتون بروفي، قد تنبأت بجريمتها في مقال كتبته قبل سنوات تحت عنوان "كيف تقتلين زوجك".
Advertisement

وأدينت نانسي البالغة من العمر 71 عاما في جريمة قتل من الدرجة الثانية الشهر الماضي.

ورأت هيئة المحلفين أن نانسي أطلقت النار على زوجها في عام 2018 بعد 26 عاما من الزواج، طمعا في الحصول على 1.5 مليون دولار هي قيمة بوليصة تأمين على حياة الزوج.

وقبل الجريمة، كانت نانسي تمتهن الكتابة وتنشر لنفسها ما تكتب من روايات تفيض بالرومانسية والإثارة، ومنها روايتان بعنوان "الزوج غير المناسب" و"العاشق غير المناسب".

وكان زوج نانسي يدعى دانيال بروفي، وكان يعمل طاهيا، ومعلما في معهد لتعليم الطهي في ولاية أوريغون.

وفي مطبخ المعهد عثر على دانيال جثة هامدة وقد أطلقت عليه رصاصتان في حزيران. وفي الشهر الماضي، أدينت نانسي بقتله.

واكتسبت القضية زخما بسبب مقال كانت كتبته نانسي قبل سنوات عن الجريمة بعنوان "كيف تقتلين زوجك". وفيه كتبت نانسي تقول: "الشيء الذي أعلمه عن القتل هو أنه كامن في دخيلة كل واحد منا، لا سيما عندما يمارَس عليه ما يكفي من الضغوط".

وفي المقال، سردت الروائية عددا من الطرق لقتل الأزواج، بالاستعانة بالمسدسات حينا والسكاكين حينا آخر وصولا إلى السم أو حتى استئجار قاتل محترف لأداء المهمة.

وأردفت نانسي قائلة إن "الأماني وحدها لا تكفي لرؤية الأزواج ميتين"، مضيفة: "فقط لو أنّ القتل الذي ننشد به الحرية لا يزج بنا في السجون".

ولم تجد النيابة حاجة إلى الاستعانة بهذا المقال في إدانة نانسي؛ وقد وجد فريق التحقيق لديها ما يكفي من الدافع والوسيلة لقتل زوجها.

وكان الزوجان دانيال ونانسي غارقَين في ديون، وقد رأتْ الزوجة الخلاص في الحصول على بوليصة تأمين على الحياة خاصة بالزوج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
13:02 | 2022-06-17
12:58 | 2022-06-17
12:49 | 2022-06-17
12:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website