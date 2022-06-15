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ادعيا أنهما يحملان "كنزًا" لا يعرف أحد مكانه... وهذا ما حصل

Lebanon 24
15-06-2022 | 12:47
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ألقت قوات الأمن في مصر القبض على شخصين، ادعيا أنهما "مرسلان من العارف بالله أبوالحجاج الأقصري"، وأنهما يحملان عينة من "كنز مقبرة فرعونية موجودة في مكان لا يعرفه أحد غيرهما".
 
وجاء في التفاصيل: "تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر إشارة تفيد بحضور شخصين للساحة، ومعهما عربة مكسوة بالأقمشة الخضراء المزركشة، مدونة عليها آيات قرآنية، وعبارات دينية، وصور للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومدون تحتها عبارة عزيز مصر، مكسوة أيضا بالريش، إضافة إلى بعض الأواني الفخارية، وبعض الأدوات المعدنية، وطين قالا إن به ذهبا".
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وقالا إنهما يحملان رسالة علم عمرها 12 عاما، وحاولنا التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظ لتوصيل الرسالة وتسليم الكنز الذي أرسله إليهم سيدي أبوالحجاج الأقصري، وهو كنز كبير جدا، وسيغني أهل المحافظة كلها على حسب قولهما".
 
وجاء نص الفاكس كالتالي: "الله السلام يقرئك السلام، ويخصك بالتحية في عزته يا عزيز مصر، ويمنّ عليك بخريطة كنوز معبد الأقصر، الرجاء بعث من يتسلمها في مسجد أبوالحجاج وهو فوق معبد الأقصر.. الراسل حفيد أبوالحجاج الأقصري".
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