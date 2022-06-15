مقاطع فيديو لنساء وبيع أفلام إباحية.. ماذا حصل في سلطنة عمان؟

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أعلنت السلطات العُمانية، الاثنين، إلقاء القبض على شخصين بتهمة تصوير مقاطع فيديو لنساء، والترويج لبيع أفلام إباحية، عبر برامج التواصل الاجتماعي.وذكر بيان لشرطة عمان السلطانية، بأن "الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، ألقت القبض علـى شخصين بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".وأوضحت أن ذلك تم عبر "تصوير مقاطع فيديو لضحايا من النساء في وضع مخل بالآداب والأخلاق العامة، والترويج لبيع أفلام إباحية عبر برامج التواصل الاجتماعي".