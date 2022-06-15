بسبب "النبتة الخطيرة"... حروق وتقرحات تصيب تلميذة

تعرضت تلميذة في إحدى المدارس البريطانية لحروق غريبة ناجمة عن لمسها لعشبة تصنف على أنها خطيرة.



ونشرت مدرسة هاردي ميل الابتدائية، صورة قالت إنها لفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، تعرضت لحروق شديدة بعد ملامستها لعشبة الخنزير العملاقة في حديقة بمانشستر.

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وبعد إدخالها إلى أحد المستشفيات بغرض العلاج، أصدرت المدرسة بيانا حذرت فيه الأهالي من النبتة الخطيرة، داعية إلى تعريف أولادهم عليها عبر الصور، وتنبيههم من لمسها.



وقالت المدرسة في بيان: "نأسف لوقوع مثل هذه الحادثة التي انتهت بدخول إحدى طالباتنا إلى المستشفى من جرّاء حروق من الدرجة الثانية".

وأضاف البيان: "سيكون من المفيد أن تُظهروا لأطفالكم كيف يبدو هذا النبات حتى يتمكنوا من تجنب ملامسته"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وتتسبب هذه النبتة التي يزداد انتشارها مع ارتفاع درجات الحرارة بتهيج الجلد، حيث تتسرب سمومها إلى عمق الخلايا، علما أنها تحتوي على مركبات كيميائية عضوية سامة تسمى "فوروكوماري".