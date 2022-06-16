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غنى بميكروفون الجامع ورقص بداخله.. شاب يغضب الشارع المصري (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2022 | 02:00
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بعدما اجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار مقطع فيديو أظهر شاباً يغني أغانيَ شعبية مستعيناً بمكبر صوت داخل أحد المساجد المصرية، دخلت وزارة الأوقاف على خط الأزمة.
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وأعلنت في بيان، الأربعاء، فتح تحقيق موسع في الواقعة.

اعتداء على القيم
كما أوضحت أن المعلومات الأولية كشفت أن الشاب يعمل نقّاشاً في شركة، ويقيم بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، ويدعى "ر.ع".

وأكدت أن السلطات المعنية تحرّكت للقبض عليه بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والثوابت الدينية.

إلى ذلك، أفادت بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية حرّكت أجهزة الأمن لمعرفة مكان وزمن الفيديو المنتشر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
مطالبات بتدخل الأزهر لوقف "المهزلة"
يشار إلى أن الفيديو الذي انتشر مؤخراً كان أحدث ضجة كبيرة في الأوساط المصرية، وأظهر شاباً يتراقص داخل مسجد على أنغام أغانٍ شعبية كان يرددها مستعيناً بمكبّر صوت الجامع.

وقد طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزهر بالتدخل لوقف ما سمّوها "مهزلة يرتكبها الباحثون عن الشهرة"، وفق تعبيرهم.
(العربية)
المصدر: العربية

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