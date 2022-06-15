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برجك اليوم

Lebanon 24
15-06-2022 | 23:00
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الحمل
حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفادياً لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي الفخاخ التي قد تنصب لك
الثور
يلوح هذا اليوم بإيجابيات ويواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرواد
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الجوزاء
انتظر هذا اليوم جواً نفسياً مريحاً جداً يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بنجاح كبير يبهر الجميع
السرطان
يطرأ تطور ما يجعل جو العمل دقيقاً جداً، وتتوقع رداً لا يأتي أو تعترضك معاكسة ما واحتجاج
الأسد
 تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص
العذراء
يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد محلياً وخارجياً
الميزان
تخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكن ظروفاً خارجية تؤثر في أدائك اليوم
العقرب
إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة
القوس
تبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم
الجدي
تستعيد مشروعاً قديماً وتخف وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور كلياً
الدلو
لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى
الحوت
 يخف الضغط، وقد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك ازمة لشدة توترك
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