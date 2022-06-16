هذه الأبراج محظوظة ماديا... هل أنت من بينها؟

هناك 4 أبراج محظوظة من الناحية المادية، فمن هي وفق ما نشره موقع pinkvilla؟

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1- الحملينجذب المال والثروة إلى مواليد برج الحمل، ونادرًا ما يكون المال شحيحًا بالنسبة لهم لأنهم يستمتعون بالعمل، ومع ذلك ينفقون الأموال تقريبًا بالسرعة التي تأتي بها.كما إنهم يبحثون باستمرار عن طرق مبتكرة للبقاء في صدارة المنافسة، ولديهم أيضًا قدرة لا مثيل لها على كسب وإدارة الأموال، ما يجعل مواليد برج الحمل يستمتعون بأكبر قدر ممكن من المتعة في جني أكبر قدر ممكن من المال.2- الثورعادة ما يتم تصنيف مواليد برج الثور على أنهم ممتازون بالمال ويحترمون عملهم الشاق للحصول على كل ما لديهم، فالثور بطبيعته مثابر وصبور ومجتهد.نتيجة لذلك، ليس من الغريب أن يكون برج الثور من أكثر العلامات نجاحًا عندما يتعلق الأمر باكتساب الثروة، فعندما يتعلق الأمر بمتابعة أهدافهم، فإن مثابرتهم ستؤتى ثمارها.3- الأسديتمتع مواليد برج الأسد بأرقى الأشياء في الحياة، ونظرًا لحبهم للإنفاق المال بشكل مبالغ فيه، يمكن أن يكونوا متسرعين في الإنفاق.كما أن مواليد برج الأسد يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بإنفاق الأموال، إلا أنهم يفهمون كيفية التفكير على المدى الطويل ولديهم خطة لإنفاقهم.4- العقربيتمتع مواليد برج العقرب بمهارة طبيعية في العثور على مجموعات مهارات الآخرين والاستفادة منها، وذلك بسبب دافعهم للهيمنة ولكنهم لا يحبون الدعاية.لذلك إن فرص برج العقرب في أن يصبح ثريًا مدعومة بالعاطفة والحدس، كما ينظرون إلى المال كقوة تحويلية ومسيطرة، إذ أمهم مأسورون أكثر بالقوة التي يظهرها المال.