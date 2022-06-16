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47 قطة تعيش في سيارة مع مالكها... اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
16-06-2022 | 14:00
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عثر في ولاية مينيسوتا الأميركية على 47 قطة تعيش في سيارة واحدة مع مالكها، بجو ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية.


وقال عاملون في مجال رعاية الحيوانات إنه تم إنقاذ 47 قطة من مركبة كانت متوقفة في درجات حرارة مرتفعة، مع مالكها الذي رفض التخلي عنها رغم أنه أصبح مؤخراً بلا مأوى.
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وارتفعت درجات الحرارة في المنطقة إلى 32 درجة مئوية (90 فهرنهايت) يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي تم فيه إنقاذ القطط، علماً أن الحرارة داخل حجرة السيارة كانت أعلى بكثير.

 وقال المحقق في جمعية الرفق بالحيوان، آشلي بوداس، لوكالة "أسوشيتد برس": سمح لنا مالكها بالمساعدة، مضيفاً أنه بعد فحص ومعالجة القطط البالغ عددها 47، سيتم تعقيمها وإتاحتها للتبني."سكاي نيوز عربية"
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