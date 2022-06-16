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مصري يجر 6 عربات مترو بوزن 220 طنًا!

Lebanon 24
16-06-2022 | 11:40
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تمكن المصري أشرف محروس، الملقب بـ "كابونجا" من سحب 6 عربات مترو أنفاق، استعدادا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

واستطاع كابونجا سحب 6 عربات من مترو الأنفاق والتي تزن حوالي 220 طنا لمسافة 4 أمتار، ضمن الورش الخاصة بمحطة مترو الأنفاق في شبرا الخيمة، وهي التجربة المؤهلة لعقد اختبار له من قبل حكام وخبراء موسوعة غينيس للأرقام القياسية. 
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ويطمح المصارع أشرف كابونجا، والمصنف كأقوى رجل في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في كسر الرقم القياسي والذي سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 204 أطنان عام 2021.

يذكر أن المصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية حصل على تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسي الهندي لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه.
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