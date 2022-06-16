بعد سنوات طويلة.. سجين قد ينجو من الإعدام

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قد ينجو السجين ريتشارد جلوسيب المتهم بقتل باري فان تريز، وهو صاحب فندق في مدينة أوكلاهمو، من عقوبة الإعدام، نظراً لغموض الأدلة.وقال كيفين مكدوجل، وهو ممثل دولة جمهوري يصف نفسه بأنه مؤيد لعقوبة الإعدام، إنه يعتقد أن جلوسيب المحكوم عليه بالإعدام بريء.وأكد مكدوغل أنه يؤمن بعقوبة الإعدام، ولكن هناك حاجة لضمان حقوق الأبرياء.من جانبها، كشفت شركة المحاماة ريد سميث، في تقرير لها، عن أن أدلة مهمة ضاعت أو دمرت في قضية جلوسيب.وقال المحامي ستان بيري: "استنتاجنا هو أنه لا يوجد محلف عاقل، يرى الحقائق الكاملة ويواصل اتهامه لجلوسيب بجريمة القتل العمد.وتضمنت الأدلة المفقودة السجلات المالية التي تم إتلافها في أواخر عام 1999 أو أوائل عام 2000، وتلك الأدلة كان من الممكن أن تتعارض مع نظرية الادعاء بأن جلوسيب أراد إخفاء اختلاسه من الفندق، وقتله لفان تريز..