كيف يمكن تنظيف الذهب؟

سيبدو الذهب رائعا لسنوات إذا تم الاعتناء به بشكل صحيح، ولكن فقط إذا استخدمت المكونات الصحيحة لعلاج الخدوش والبهتان.قد يكون استخدام المنتجات الخاطئة لتلميع أغراضك الذهبية ضارا بهذه المادة الثمينة.الحفاظ على البساطة هو حقا مفتاح جعل العناصر الذهبية تبدو جديدة تماما. فالمواد الكيميائية القاسية والمكونات الكاشطة يمكن أن تلحق الضرر بالسطح الرقيق، لذلك من الأفضل تجنب استخدام صودا الخبز والإسفنج الخشن، بحسب "express".بدلا من ذلك، التزم بالسوائل اللطيفة لإزالة البهتان وتلميع الخدوش.

ماء وصابونفي حين أن هذه قد تبدو الطريقة الواضحة لتنظيف الأوساخ من أي سطح منزلي، إلا أنها مجدية فعلا لتنظيف الذهب.- بالنسبة للقطع الذهبية التي يتم التعامل معها مثل المجوهرات أو الحلي الصغيرة، من الأفضل نقعها في الماء والصابون.- لصنع المحلول، ما عليك سوى ملء وعاء بالماء الدافئ (احرص على ألا يكون ساخنا جدا) وإضافة بضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل.- ضع القطعة الذهبية في المحلول واتركها لمدة خمس إلى 10 دقائق.- استبدل الماء الدافئ والراكد بوعاء من الماء الفوار عندما تذهب لشطف القطع الذهبية.تساعد الحركة الفوارة على إزالة الأوساخ المخفية للحصول على تنظيف أعمق ونتائج أكثر إثارة للإعجاب.- بالنسبة للقطع المتسخة جدا، استخدم فرشاة أسنان جديدة ذات شعيرات ناعمة لتنظيف أي بقايا عالقة برفق.- بالنسبة للقطع الأكبر حجما، قم ببساطة بنقع قطعة القماش في سائل الصابون ثم حركها ببطء فوق القطعة الذهبية.- كرر ذلك بقطعة قماش نظيفة ومبللة وجففي القطعة بمنشفة ورقية.