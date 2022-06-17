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منوعات

بعدما ضرب عروسه ليلة الزفاف.. هذه عقوبة العريس (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2022 | 00:40
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انتشر مقطع فيديو لعروس في أوزبكستان وهي تتلقى ضربة قوية على رأسها من العريس خلال حفل الزفاف، ما أثار تدخل رجال الشرطة واستمعوا لأقوال العروسين ولذويهما، تخوفا من حصول ردات فعل مستقبلية.

 

وفيما أظهرت تطورات القضية أن العروس لن تنفصل عن عريسها، إلا أن السلطات رفعت دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تدور حول أعمال شغب طفيفة.

 

وتعرضت العروس في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها إلى رأسها ضربة بطول ذراعه، رغم أن الجميع في تلك اللحظة كان في لحظات فرح.

 

ووجه عريس ضربة قوية على رأس عروسه بعدما تغلبت عليه في لعبة يبدو تقليدية في مثل هذه المناسبات.

متداول من أوزباكستان لعروس وعريسها يقومون بعمل لعبة تقليدية صغيرة خلال زفافهم فضربها على رأسها بقوة لأنها فازت عليه مما تسبب لها بالألم والحرج.

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pic.twitter.com/BotLXe1hgu

 
 

وأثار مقطع مصور مشهد الضربة في حفل الزفاف غضب الآلاف من مواطني أوزبكستان، حيث وقعت الحادثة.

 

واستاءت العروس من هذا التصرف العنيف وغادرت الحفل بعد تلقيها الضربة الفجائية.

(العربية)

المصدر: العربية

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