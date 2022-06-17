4 أبراج يمكن خداعها بسهولة.. من هي؟

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4 أبراج يمكن أن يخدعها الآخرون بسهولة في عالمنا اليوم ، يُنظر إلى كونك ذكيًا وحاذقاً وتستخدم أي طريقة للوصول الى هدفك على انها أسلحة مميزة لأنها تساعدك على البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك ، هناك من هم ساذجون جدًا. للأسف ، يتم خداعهم بسهولة ويتم استغلالهم. يمكن خداعهم بسهولة وهذا يمكن أن يجعلهم مكتئبين.برج الدلويمكن بسهولة خداع برج الدلو. فقلب مولود الدلو طيب وسهل الخداع. إذا وقع الدلو فريسة شخص كاذب فقد يصدقه بسهولة حتى إنه قد لا يبحث عن الحقائق. فمن السهل جدًا استغلاله حيث تقوم العقول الشريرة برحلة ميدانية في عقله وتعبث به دون أن يشعر بأنه يتعرض للخداع.برج العقربقد يبدو العقرب قوياً ولكنه بطيء بشكل مدهش في ممارسة ألعاب العقل. فمولود العقرب يمكن أن ينخدع بسهولة. على الرغم من أنه لا يثق في الناس بشكل عام ولكن أولئك الذين يثق بهم ، يميلون إلى خداعه أكثر من غيرهم. وهذا يجعله يشعر بالندم على قراراته ومن هنا تأتي قضية الثقة.برج السرطانينخدع بسهولة سواء أكانوا أصدقائه أم أعداءه. من السهل جدا خداع هذه النفس الحساسة واللينة. ليس لأن مواليد السرطان أغبياء أو غير حكيمين ، بل فقط لأن لديهم قلبًا مفتوحًا يؤمنون بأن الاخر مثلهم. إنهم يرون العالم دائمًا بنظارة وردية، كما لو أنه لا يوجد شر. نحن بحاجة إلى المزيد من هؤلاء الناس ولكن للأسف العالم سوف يستهلكهم ويخدعهم بسهولة.برج القوسهؤلاء الأشخاص مدهشون في العلاقات ، ولهذا السبب غالبًا ما يتم اعتبارهم أمرًا مفروغًا منه. يتم خداعهم بسهولة من قبل الأصدقاء والعائلة لدرجة أنهم ينتهي بهم الأمر بفعل أشياء قد تضر بهم لاحقًا. تكمن مشكلة مواليد القوس في أنهم غير قادرين على كشف العقول القذرة أو الشريرة وينتهي بهم الأمر بمنحهم العديد من الفرص. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلهم يشعرون دائمًا بالغش والخيانة.