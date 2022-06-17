لا يهتمّون بأغراضهم... موليد هذه الأبراج يميلون للفوضى!



هناك 4 أبراج لا يعتني مواليدها بتنظيم متعلقاتهم، حسب ما نشره موقع «pinkvilla»، فمن هي؟

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-الميزانلكونه معروفًا بالموازن المثالي، يبدو أن مواليد برج الميزان لا يؤمنون بالتنظيم على الإطلاق، إذ أنهم يضعون خططًا للقيام بالأشياء في الوقت المحدد ولكن ينتهي بهم الأمر دائمًا إلى إفساد الأشياء أو تخريبها.كما أنهم دائمًا يتسرعون بالأشياء لأنهم لا يعرفون كيفية إدارة الأشياء بشكل مثالي في الوقت المحدد، ويعد تنظيف الغرف أو المنازل هو آخر ما يأتي في قائمتهم، وغرفتهم هي أكبر مكان غير منظم على وجه الأرض.- القوسمواليد برج القوس مثل الطيور الحرة، فطبيعة بقائهم نشيطين والسفر بشكل متكرر تجعلهم لا يثبتون بمكان، وبالتالي، يسقطون ويضربون الأشياء بشكل منتظم.كما إن الاهتمام بالأعمال المنزلية وتنظيف الغرفة أو الحمام أمر لا يخصصون وقتًا له أبدًا، وارتداء نفس الملابس الأنيقة كل يوم لا يزعجهم على الإطلاق.- الحمللا يحب عنصر النار هذا البقاء في مكان فوضوي ويفضل إظهار أنه منظم بشكل كبير، لذلك يقومون فقط بتنظيف مكانهم أو الأشياء من الخارج، مثل دفع جميع الملابس تحت سريرهم أو ملء أكوام الملابس في الخزانة، ذلك لأن تنظيف الأشياء ليس مهمتهم المفضلة، والعيش في أجواء مرتبة أمرًا لا يحبونه.- العقربالعقرب يعشقون الفوضى والاضطراب، إنهم يحبون العمل فقط، وإنجاز الأشياء ولا يهتمون بالبيئة أو البيئة المحيطة، كما إنهم ببساطة ينزعجون من عمل النظافة.ويستمرون في تراكم هذه الأعمال المنزلية حتى يضطروا بشدة إلى تنظيم أغراضهم المتناثرة، كما إنهم لا يريدون أبدًا إعطاء انطباع سيئ عن منزلهم أمام الضيوف أو الأصدقاء، وبالتالي، ينظفون الفوضى فقط عندما يأتي شخص ما إلى مكانهم.