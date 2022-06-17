Advertisement

منوعات

حول جان العلية... توقعات ميشال حايك تصدق من جديد

Lebanon 24
17-06-2022 | 03:44
A-
A+
Doc-P-962957-637910602089738042.jpg
Doc-P-962957-637910602089738042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدق توقعات ميشال حايك حول دائرة المناقصات، حيث قال فيها: "جان العلية صلب بمهامو لآخر تكة".
 
وظهر مدير عام إدارة المناقصات، جان العلية مؤخراً، في مؤتمر صحافي، وهو يدافع عن ادارة المناقصات بقوة، ويقوم بهجوم حادّ على السياسيين.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"زمن الأحذية راجع"... توقعات ميشال حايك تصيب من جديد!
lebanon 24
18/06/2022 04:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"البلد سيمّر بمرحلة سيّئة وفوضى"... توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف: "إستقالات لنواب و"سعد راجع بقوّة" (فيديو)
lebanon 24
18/06/2022 04:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
5 بنوك مركزية عالمية تعقد اجتماعات الأسبوع الجاري.. وهذه أبرز التوقعات!
lebanon 24
18/06/2022 04:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط احتدام معارك الشرق.. زيلنسكي: القوات الأوكرانية تتحدى التوقعات
lebanon 24
18/06/2022 04:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24

توقعات

ميشال حايك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
13:02 | 2022-06-17
12:58 | 2022-06-17
12:49 | 2022-06-17
12:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website