حول جان العلية... توقعات ميشال حايك تصدق من جديد

صدق توقعات ميشال حايك حول دائرة المناقصات، حيث قال فيها: "جان العلية صلب بمهامو لآخر تكة".

وظهر مدير عام إدارة المناقصات، جان العلية مؤخراً، في مؤتمر صحافي، وهو يدافع عن ادارة المناقصات بقوة، ويقوم بهجوم حادّ على السياسيين.