Advertisement

منوعات

عريس يتحوّل الى لص... اليكم ما حصل

Lebanon 24
17-06-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-962977-637910638100590314.jpg
Doc-P-962977-637910638100590314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسذاجة غريبة، حوّل عريس كل مدخراته النقدية إلى العملات الرقمية، ظنا منه أنه سيحقق أرباحا أكثر، لكن كل أمواله تبخرت.

وجاءت خسارة الأموال بالنسبة إلى البريطاني لويس كروسبي في وقت حساس للغاية، إذ كان يوشك على الزواج وبحاجة ماسة للنقود.
Advertisement

وبعدما اكتشف أنه ضحية خدعة في عالم العملات الرقمية، أصبح لصا على ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستمعت محكمة بمدينة نيوكاسل إلى شهادات في قضية كروسبي البالغ 25 عاما، وهي محاولة سرقة متجر بقالة تحت تهديد السلاح.

وارتكب الرجل الجريمة بعد ساعة من معرفته أنه خسر كل أمواله في استثمارات الأموال الرقمية>

وهدد الرجل الموجودين في المحل "أعطوني كل ما لديكم من مال.. لدي مسدس".

لكن صاحب المتجر والعامل الموجود حينها رفضا الاستسلام وقاوما اللص، وتمكنا من انتزاع السلاح من يده، وسيطرا على حركته ريثما قدمت الشرطة.

وفي نهاية المطاف، أصدرت المحكمة حكما مخففا على اللص هو السجن مع وقف التنفيذ، وقال القاضي في تفسير القرار إن الرجل "كارثة" العملات المشرفة التي واجهها أغرقته في "أزمة عقلية".

ووقعت الجريمة في أواخر نوفمبر من العام الماضي، وحاول اللص التخفي وتضليل الكاميرات عبر ارتداء نظارة شمسية في الليل وقناع طبي وقبعة ووشاح.

واعتقد أن الموجودين في المتجر سيستلمون له مباشرة، لكن العامل انطلق نحوه مثل السهم رغم أن اللص كان مشهرا سلاحه، وتمكن مع صاحب المتجر من إخضاع اللص.

وفي التحقيق الأولي قال كروسبي إن ما حدث كان "مزحة"، لكن ذلك لم يقنع المحققين."سكاي نيوز عربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
13:02 | 2022-06-17
12:58 | 2022-06-17
12:49 | 2022-06-17
12:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website