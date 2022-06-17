في مكان غريب... هكذا حبست نفسها

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أنقذ رجال الإطفاء في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية، مؤخرا، قطة صغيرة وجدت نفسها محبوسة في مكان غريب.ونشر فريق الإطفاء التطوعي في الولاية منشورا على صفحته في "فيسبوك"، عرض فيه صور قطة صغيرة حبست نفسها داخل إطار سيارة.وبحسب المنشور فإن فريق الإنقاذ عمل على إخراج القطة من الإطار بعد وضع شحم وزيت عليها، ومن ثم سحبها."سكاي نيوز عربية"