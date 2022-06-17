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نهاية مأساوية... هذا ما حصل معه بعدما علق سرواله بباب "المترو"

Lebanon 24
17-06-2022 | 14:00
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شهدت بروكلين في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، حادثة وفاة مأساوية لرجل علق سرواله في باب مترو أنفاق.

وبينما كان الراكب يغادر المترو المتجه إلى شمال بروكلين، علق سرواله في الباب، ليتم جره عبر المنصة وعلى القضبان.
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ووفقما ذكرت شرطة نيويورك، فإن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، سقط بعد تحرك المترو لمسافة على القضبان، وواجه مترو آخر، إلا أنه توقف قبل أن يصدم الرجل.

ونقلت الرجل إلى مستشفى قريب من محطة المترو، إلا أنه توفي متأثرا بنزيف حاد، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد هذه الحادثة المأساوية أحدث حالة وفاة مرتبطة بمترو الأنفاق في نيويورك، ففي وقت مبكر من هذا العام، قتلت ميشيل أليسا غو، بعدما دفعها رجل مشرد إلى مسار محطة "تايمز سكوير"."سكاي نيوز عربية" 
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