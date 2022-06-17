طفل يتحضر الدخول إلى الجامعة!

رد نائب رئيس أكاديمية التربية الروسية، غينادي أونيشينكو، على أخبار تفيد بأن شقيق، أليسا تيبلاكوفا التي أصبحت طالبة في جامعة موسكو بسن 9 أعوام، يستعد، هو أيضا، لدخول الجامعة نفسها.



وقال إن الأطفال الموهوبين يجب أن تتوفر لهم مناهج خاصة. أما الالتحاق بالجامعة بسن 8 أعوام والاقتداء بمصير أخته التي قد دخلت جامعة موسكو بسن 9 أعوام فما هو إلا طريق إلى مأزق.

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يذكر أن، أليسا تيبلاكوفا ذاع صيتها في روسيا بعد أن استطاعت منذ عامين الالتحاق بجامعة موسكو الحكومية وهي بسن 9 أعوام. ويستعد الآن أخوها الأصغر هايمدال البالغ من العمر 8 أعوام لدخول الجامعة بعد أن اجتاز الامتحان الحكومي الموحد وحصل على شهادة التعليم الثانوي.



وقال الأكاديمي: "في حال إنهاء الصبي للجامعة سيعني ذلك أنه سيكون محروما من الطفولة". ومضى قائلا:" لنفترض أنه سيدرس الرياضيات في البيت، وربما سينشر بعض المقالات في تخصصه. لكن ذلك لا يعني شيئا، إذ أنه محروم من الطفولة والنمو الفيزيولوجي الطبيعي الذي سيتأخر حتما عن نموه الذهني".



