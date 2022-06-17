استقالة صحافية "كانت تفبرك المصادر" في مقالاتها

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أعلنت صحيفة "يو اس ايه توداي" الأميركية سحبها أكثر من عشرين مقالا من صفحاتها الإلكترونية بعدما تبيّن أن كاتبتها "كانت تخترع مصادر وتصريحات"، مبدية "أسفها" للواقعة التي أدت إلى استقالة الصحافية المعنية.وأشارت الصحيفة في بيان عبر موقعها إلى أنها أطلقت "تحقيقا بشأن عمل المراسلة غابرييلا ميراندا" بعد تلقيها طلبا لتصحيح مقال كانت قد أعدّته الصحافية ونشرته "يو اس ايه توداي".كذلك تبيّن لـ"يو اس ايه توداي" أنها "غير قادرة على التحقق من صحة تصريحات أشخاص آخرين بطريقة مستقلة، وأن بعض المقالات تحوي تصريحات كان يجب نسبها إلى أشخاص آخرين".وبنتيجة ذلك، سحبت الصحيفة 23 مقالا من موقعها الإلكتروني ومنصات أخرى بسبب "عدم توافقها مع معاييرنا التحريرية".وأكدت "يو اس ايه توداي" أنها "تبذل قصارى جهدها لتقديم محتوى دقيق وحقيقي"، مبدية "الأسف بإزاء هذا الوضع".وأضافت الصحيفة "سنواصل تعزيز مبادئنا ومسار التحقيق والنشر" للمعلومات. ونشرت بعض القواعد الصحافية الأساسية بما يشمل التحقق من المصادر والوقائع.ونشرت "يو اس ايه توداي" على موقعها عناوين المقالات المسحوبة، لافتة إلى أن الصحافية المذكورة "استقالت من منصبها كمراسلة" للصحيفة التابعة لمجموعة "غارنت"، الرائدة في مجال الصحافة المحلية في الولايات المتحدة.وكانت "غارنت" بيعت في تشرين الثاني 2019 في مقابل 1,2 مليار دولار لحساب مجموعة إعلامية أميركية أخرى هي "نيو ميديا إنفستمنت غروب"، لتشكيل مؤسسة إعلامية عملاقة تضم أكثر من 250 منشورا مختلفا، بحسب فرانس برس.