وصفوه بأنه مصدر إحراج.. موظفو "سبيس إكس" ينتقدون إيلون ماسك

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قالت صحيفة "نيويوك بوست"، إن موظفى شركة سبيس إكس، يوزعون خطابًا مفتوحًا يصفون سلوك إيلون ماسك بأنه "إلهاء وإحراج" للشركة - ويدعون المديرين التنفيذيين إلى إبعاده.يقول الموظفون الساخطون إنهم اضطروا إلى صياغة الرسالة إلى رئيس SpaceX ومدير العمليات جوين شوتويل بعد تقارير عن مزاعم سوء السلوك الجنسي ضدMusk ، والتي قالها علنًا واستخدمتها للنكات .ونقلت صحيفة نيويورك بوست، الرسالة التي تم تداولها في الدردشة الداخلية للشركة "سلوك إيلون في الاماكن العامة غالبًا ما يكون محرجًا، خاصة في الأسابيع الأخيرة"، وجاء في الرسالة: "في ضوء الادعاءات الأخيرة ضد رئيسنا التنفيذي واستخفافه العلني بالموقف، نود تقديم ملاحظات حول كيفية تأثير هذه الأحداث على سمعة شركتنا، ومن خلالها على مهمتنا".يشير معدو الشكوى إلى أن ماسك يعتبر "وجه" SpaceX وأن كل منشور يصدر عنه على الشبكات الاجتماعية يمكن أن يُنظر إليه بانه يعبر عن الشركة بأكملها، وبحسب ما جاء في الخطاب الذي من المتوقع تسليمه إلى رئيسة سبيس إكس جوين شوتويل: "من الضروري التعريف أن رسائله لا تعكس عملنا ومهمتنا وقيمنا".ومن أسباب عدم الرضا عن سلوك ماسك اتهامه بالتحرش الجنسي، وكان ماسك قد انكر هذه التهمة بشكل قاطع في السابق، لكن رد فعله الفظ على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وسائل الإعلام حول دفعه ربع مليون دولار للمضيفة مقابل التزامها بالصمت اثار موجة غضب شعبي واسع ضده.