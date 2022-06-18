لا كهرباء في المنزل والحرارة مرتفعة؟ إليكم الحلّ

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قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية إنه يمكن مواجهة حرارة الصيف في المنزل ببعض التدابير البسيطة.وأوضح أن من أبرز التدابير، تهوية المنزل جيدا في الصباح الباكر وفي المساء، وليس أثناء النهار.وأضاف المركز أنه ينبغي أيضا خلال النهار الحيلولة دون دخول أشعة الشمس إلى المنزل عبر النوافذ، وذلك من خلال تظليل النوافذ بواسطة الستائر الخارجية ومصاريع النوافذ.وينبغي أيضا إيقاف تشغيل مصادر الحرارة، التي لا يحتاج إليها المرء تماما؛ نظرا لأن كل جهاز كمبيوتر وكل تلفزيون وكل مصباح يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغرفة.لذا ينبغي فصل الأجهزة في حال عدم استخدامها في الوقت الحالي أو لفترة طويلة بدلا من مجرد الانتقال إلى وضع الاستعداد.