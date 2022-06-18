هذا ما وجده الأطباء في معدة جرو صغير!

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خضع جرو يبلغ من العمر 12 أسبوعًا لعملية جراحية طارئة بعد ابتلاع 20 قطعة نقدية من محفظة مالكته.وقالت جمعية الأطباء البيطريين الخيرية في بيان اليوم، إن إيفانا مالكة ديزي، من ديربي بإنجلترا ، أصبحت قلقة عندما بدأ بالتقيؤ وتوقف عن الأكل.تم اصطحاب ديزي إلى الأطباء البيطريين حيث أظهرت صور الأشعة السينية أنه ابتلع العملات المعدنية.وقالت المؤسسة الخيرية إن العملية كانت ناجحة وتمكن ديزي من العودة إلى المنزل في اليوم التالي بالأدوية.وفحص الأطباء البيطريون ديزي ورأوا أن معدته تسبب له الألم، وأضافت جمعية الأطباء البيطريين الخيرية أنه شوهد بنسين من العملة البريطانية في قيئه، ما أثار الشكوك حول وجود انسداد، لذلك تم تخديره وتصويره بالأشعة السينية.وأظهرت صور الأشعة السينية أنه ابتلع 20 قطعة نقدية من فئات مختلفة،وقالت إيفانا: "لم أصدق ذلك عندما اتصلت جمعية الأطباء البيطريين الخيرية لتخبرني أن ديزي ابتلع الكثير من العملات المعدنية".وتقول: "محفظتي كانت مفقودة وكنا نبحث عنها، ولا نعتقد أن ديزي هو الجاني الذي هرب بها، ولم يكن لدي أي فكرة عن أن جروًا سيأكل حتى هذا النوع من الأشياء وكنا جميعًا قلقين وخائفين للغاية من أن نفقدها."وتقول الممرضة البيطرية سالي فريث: "لم نتمكن من تصديق عدد العملات التي تمكن من تناولها ، خاصة بالنسبة لمثل هذا الجرو الصغير".وتضيف: "تسببت العملات المعدنية في انسداد كان من الممكن أن يكون قاتلاً إذا تركت، ويسعدنا أنه يتعافى بشكل جيد".