بعد أن تطلقت شقيقته مرتين... ذبحها

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أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحا بذريعة أنها أصبحت مطلقة للمرة الثانية، حسبما نقلت صحف مصرية.ونقلت صحيفة المصري اليوم أن مدير الأمن في محافظة الفيوم، كان قد تلقى إخطارا يفيد بمقتل سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، عقب إصابتها بجرح قطعي في الرقبة وطعنات نافذة بأنحاء متفرقة من جسدها.وأوضحت التحريات تحريات المباحث بأن الضحية كانت قد تزوجت مرتين من رجلين مختلفين وفي كل مرة كانت تعود إلى منزل أهلها بعد طلاقها.وأثناء تواجدها بمسكن شقيقها "ط. م. ع" 22 سنة، بحي باغوص بمدينة الفيوم، نشبت مشادة بينهما، إذ ألقى الشقيق باللوم على أخته في عدم استقرارها في الزواج وتكرار طلاقها مرتين، وتبادلا الشتائم.وأشارت التحقيقات إلى الشاب أحضر سكينا من المطبخ وأصابها في رقبتها بقطع نافذ وطعنها عدة طعنات ما أسفر عن مصرعها.وقد ألقي القبض على المتهم ونُقلت الجثة للمشرحة، بينما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.