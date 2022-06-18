Advertisement

منوعات

بعد أن تطلقت شقيقته مرتين... ذبحها

Lebanon 24
18-06-2022 | 08:54
A-
A+
Doc-P-963308-637911526312884267.jpg
Doc-P-963308-637911526312884267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحا بذريعة أنها أصبحت مطلقة للمرة الثانية، حسبما نقلت صحف مصرية. 

ونقلت صحيفة المصري اليوم أن مدير الأمن في محافظة الفيوم، كان قد تلقى إخطارا يفيد  بمقتل سيدة تبلغ من العمر  27 سنة، عقب إصابتها بجرح قطعي في الرقبة وطعنات نافذة بأنحاء متفرقة من جسدها.
Advertisement

وأوضحت التحريات تحريات المباحث بأن الضحية كانت قد تزوجت مرتين من رجلين مختلفين وفي كل مرة كانت تعود إلى منزل أهلها بعد طلاقها.

 وأثناء تواجدها بمسكن شقيقها "ط. م. ع" 22 سنة، بحي باغوص بمدينة الفيوم، نشبت مشادة بينهما، إذ ألقى الشقيق باللوم على أخته في عدم استقرارها في الزواج وتكرار طلاقها مرتين، وتبادلا الشتائم.

وأشارت التحقيقات إلى  الشاب أحضر سكينا من المطبخ وأصابها في رقبتها بقطع نافذ وطعنها عدة طعنات ما أسفر عن مصرعها.

وقد ألقي القبض على المتهم ونُقلت الجثة للمشرحة، بينما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-06-18
11:00 | 2022-06-18
09:51 | 2022-06-18
08:36 | 2022-06-18
08:00 | 2022-06-18
05:54 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website