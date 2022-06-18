Advertisement

منوعات

انتحلوا اسم الحكومة لينهبوا الأموال!

Lebanon 24
18-06-2022 | 05:37
A-
A+
Doc-P-963310-637911529462249584.jpg
Doc-P-963310-637911529462249584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت السلطات السعودية القبض على 24 مخالفا لأنظمة الإقامة ارتكبوا عمليات نصب واحتيال.

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" قبضت شرطة الرياض على 12 وافدا من الجنسية اليمنية، و6 أشخاص مخالفين لنظام أمن الحدود، و6 آخرين مقيمين مخالفين لنظام الإقامة.
Advertisement

وأشارت الشرطة إلى بعضهم ارتكبوا عمليات نصب واحتيال، إذ أنشأوا روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية، وروجوا لها، وكانوا يستولون على الأموال من الضحايا.
 
وأضافت أنهم كانوا يزعمون تقديمهم لخدمات وهمية للحصول على النقود التي يقومون بتحويلها إلى خارج السعودية.

وكشفت الشرطة أن هؤلاء كانوا يستخدمون وحدة سكنية في الرياض مقرا لهم، حيث ضبط معهم 33 هاتفا ومتنقلا ومبالغ مالية، إذ سيتم إحالتهم للنيابة العامة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-06-18
11:00 | 2022-06-18
09:51 | 2022-06-18
08:54 | 2022-06-18
08:36 | 2022-06-18
08:00 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website