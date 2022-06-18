انتحلوا اسم الحكومة لينهبوا الأموال!





ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" قبضت شرطة الرياض على 12 وافدا من الجنسية اليمنية، و6 أشخاص مخالفين لنظام أمن الحدود، و6 آخرين مقيمين مخالفين لنظام الإقامة.

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وأشارت الشرطة إلى بعضهم ارتكبوا عمليات نصب واحتيال، إذ أنشأوا روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية، وروجوا لها، وكانوا يستولون على الأموال من الضحايا. ألقت السلطات السعودية القبض على 24 مخالفا لأنظمة الإقامة ارتكبوا عمليات نصب واحتيال.ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" قبضت شرطة الرياض على 12 وافدا من الجنسية اليمنية، و6 أشخاص مخالفين لنظام أمن الحدود، و6 آخرين مقيمين مخالفين لنظام الإقامة.وأشارت الشرطة إلى بعضهم ارتكبوا عمليات نصب واحتيال، إذ أنشأوا روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية، وروجوا لها، وكانوا يستولون على الأموال من الضحايا.

وأضافت أنهم كانوا يزعمون تقديمهم لخدمات وهمية للحصول على النقود التي يقومون بتحويلها إلى خارج السعودية.



وكشفت الشرطة أن هؤلاء كانوا يستخدمون وحدة سكنية في الرياض مقرا لهم، حيث ضبط معهم 33 هاتفا ومتنقلا ومبالغ مالية، إذ سيتم إحالتهم للنيابة العامة.