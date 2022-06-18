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"في سن والدته".. قبلها على رأسها فاتهمته بالتحرش!

Lebanon 24
18-06-2022 | 05:42
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برأت محكمة بحرينية طبيب من تهمة التحرش بمريضة كانت تتعالج لديه في العيادة بعد أن رسم قبلة على رأسها.

وكانت النيابة العامة أسندت للطبيب تهمة "التعرض إلى أنثى" بموجب قانون العقوبات البحريني عقب أن ادعت المريضة أنه احتضنها وقبّلها، بحسب صحيفة "البلاد" المحلية.
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في المقابل، أفاد الطبيب في أقواله أمام المحكمة بأنه قبّل المريضة على رأسها على اعتبار أنها في سن والدته عقب صراخها في العيادة وافتعالها للمشاكل، حسب زعمه، مما تسبب في خوف لدى المرضى والأطفال.

وأشار الطبيب إلى أنه فعل ذلك مع المريضة لاحتواء الموقف دون أن يقصد التحرش بها أو ارتكاب فعل يخدش حياء المدعية، نافيا أن يكون قد احتضنها.

وأوضح الطبيب أنه تعامل مع المريضة على أنها امرأة كبيرة في السن دون أن يحتجزها أو يجبرها على فعل شيء لم تكن ترغب فيه. وجاءت تبرئة المحكمة البحرينية للطبيب عقب اكتشاف تضارب في أقوال المدعية.
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