25
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الجفاف يقتل نصف الغزلان بإحدى المحميات
Lebanon 24
18-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبحث غزلان الريم المتبقية في محمية ساوة في جنوب العراق، عن شيء لتأكله، بعد هلاك لحق بها وأدى إلى انخفاض أعدادها من 148 إلى 87 راسا في شهر واحد فقط إثر انقطاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات النادرة، والجفاف وغياب الدعم الحكومي.
Advertisement
ونفق نصف هذه الغزلان منذ 29 نيسان، ولا شيء يمكن فعله، فالأمطار كانت شحيحة هذا العام، وكذلك الدعم الحكومي بالأعلاف الضرورية لبقائها.
وانخفضت أعدادها في المحمية التي أنشئت عام 2007، من 148 رأساً إلى 87 في شهر واحد، وفق الطبيب البيطري تركي الجياشي، مدير مشروع محمية ساوه الطبيعية في المثنى.
وقال الجياشي في مقابلة مع فرانس برس "منذ يوم 29 نيسان، بدأ هلاك الحيوانات".
وفي حين أن "توقّف الإمدادات الغذائية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية"، شكّل سبباً رئيسياً، إلا أن "العوامل المناخية أثّرت بشكل كبير على غزلان الريم" أيضاً.
وسط الصحراء، في المحمية، تبعثر ما بقي من هذه الغزلان البنية ذات الرأس القرون الرفيعة والوبر الصغير، وسط أرض جرداء تخلو من الخضار، فيما قام البيطري بخلط المياه بدواء للحيوانات التي احتمت في الظلّ.
الأرض من حولها جافة تماماً، والأعشاب يابسة. لا شيء لتأكله سوى كومة من القشّ، تجمّعت حولها الحيوانات البالغة، وصغير واحد. تظهر بعض الشجيرات في الأفق، خلف السياج المحيط بالمحمية.
تحت سطح من صفيح، وضعت حاويات من المياه لتشربها الحيوانات في الظلّ، فيما تبعثرت أكوام أخرى من القشّ في المكان استعداداً لإطعامها للحيوانات.
منع شحّ الأمطار هذا أيضاً ظهور نباتات عشبية تستطيع الحيوانات أن تقتات منها، كما يشرح.
يعدّ العراق واحداً من الدول الخمس الأكثر عرضةً لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.
وقد بدأت انعكاسات ذلك تتجلّى في مفاصل عدة، مثل التراجع في زراعة الحنطة وأرز العنبر، وجفاف بعض البحيرات بسبب قلة الإمدادات المائية والأمطار، والعواصف الترابية المتكررة.
تملح وشح في المياه
يرتبط حيوان غزال الريم تاريخياً بالصحراء العراقية التي هي موطنه الأصلي، فضلاً عن توزعه في مناطق أخرى في العالم مثل ليبيا ومصر والجزائر التي يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) على أنها من الأنواع "المهددة بالانقراض".
على مرّ السنوات، أدّى "التطور التقني وزحف الاستثمارات الزراعية على الصحراء إلى تناقص أعداد الحيوانات بالتدريج"، كما يشرح الجياشي.
وهناك محميات أخرى لغزال الريم في العراق وأبرزها في ديالى وكركوك والمدائن.
ويقول مسؤول في دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة، فضّل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس. "انخفض عدد غزلان الريم في ثلاث محميات بحوالي 25 بالمئة خلال السنوات الثلاث المنصرمة".
وأضاف أن أعدادها في هذه المحميات الثلاث 224. ويعزو هذا التناقص الكبير في أعداد الحيوانات خصوصاً إلى "قلة التخصيصات المالية خلال السنوات الأخيرة "
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مقدّمة برامج لبنانيّة وممثلة معروفة داخل المستشفى منذ 12 يوماً... وصورة تكشف عن وضعها الصحيّ
Lebanon 24
مقدّمة برامج لبنانيّة وممثلة معروفة داخل المستشفى منذ 12 يوماً... وصورة تكشف عن وضعها الصحيّ
00:37 | 2022-06-18
18/06/2022 12:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الإنترنت والإتصالات سترتفع.. وخبر سار قيد التحضير
Lebanon 24
أسعار الإنترنت والإتصالات سترتفع.. وخبر سار قيد التحضير
02:30 | 2022-06-18
18/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعلامي كريم الجميّل في ذمة الله
Lebanon 24
الاعلامي كريم الجميّل في ذمة الله
07:00 | 2022-06-18
18/06/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن البنزين.. إليكم آخر التطورات
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن البنزين.. إليكم آخر التطورات
11:26 | 2022-06-18
18/06/2022 11:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً الأحد.. ما الذي سيحصلُ بشأن البنزين؟
Lebanon 24
غداً الأحد.. ما الذي سيحصلُ بشأن البنزين؟
15:07 | 2022-06-18
18/06/2022 03:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-06-18
ناشطة سعودية لمنتقديها من الرجال: أنتم عالة على المجتمع
09:51 | 2022-06-18
امرأة تتعقب صديقها باستخدام جهاز "إير تاغ" من "آبل" وتقتله
08:54 | 2022-06-18
بعد أن تطلقت شقيقته مرتين... ذبحها
08:36 | 2022-06-18
أم تتجرد من إنسانيتها وترمي مولودها بإحدى المقابر!
08:00 | 2022-06-18
هذا ما وجده الأطباء في معدة جرو صغير!
05:54 | 2022-06-18
كان يشرب 4 إلى 5 عبوات "بيبسي" ذات سعة اللترين يوميًا.. وبهذه الطريقة تخلص من إدمانه
فيديو
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
19/06/2022 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
19/06/2022 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
04:30 | 2022-06-17
19/06/2022 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact