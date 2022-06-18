25
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ناشطة سعودية لمنتقديها من الرجال: أنتم عالة على المجتمع
Lebanon 24
18-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني، انتقادات شديدة لبعض الرجال، الذين سخروا منها، وفق تعبيرها.
ونشرت القحطاني مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "تيك توك"، قالت فيه: "والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة".
Advertisement
وأضافت: "أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أية امراة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه".
وتابعت القحطاني: "ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت أخته اللي تشتريله، عالة عالمجتمع".
وأكدت رهف القحطاني أنها "فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث أنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا"، على حد قولها.
وخرجت القحطاني في الفيديو المتداول بعد أسئلة من متابعين فيما يبدو، إذ أوضحت أنها دفعت 200 ألف ريال، وليس 400 ألف، "كما يظن الكثير من الأشخاص"، وفقا لقولها.
Advertisement
الأكثر قراءة
مقدّمة برامج لبنانيّة وممثلة معروفة داخل المستشفى منذ 12 يوماً... وصورة تكشف عن وضعها الصحيّ
Lebanon 24
مقدّمة برامج لبنانيّة وممثلة معروفة داخل المستشفى منذ 12 يوماً... وصورة تكشف عن وضعها الصحيّ
00:37 | 2022-06-18
18/06/2022 12:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الإنترنت والإتصالات سترتفع.. وخبر سار قيد التحضير
Lebanon 24
أسعار الإنترنت والإتصالات سترتفع.. وخبر سار قيد التحضير
02:30 | 2022-06-18
18/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعلامي كريم الجميّل في ذمة الله
Lebanon 24
الاعلامي كريم الجميّل في ذمة الله
07:00 | 2022-06-18
18/06/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن البنزين.. إليكم آخر التطورات
Lebanon 24
خبرٌ عاجل عن البنزين.. إليكم آخر التطورات
11:26 | 2022-06-18
18/06/2022 11:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً الأحد.. ما الذي سيحصلُ بشأن البنزين؟
Lebanon 24
غداً الأحد.. ما الذي سيحصلُ بشأن البنزين؟
15:07 | 2022-06-18
18/06/2022 03:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-06-18
الجفاف يقتل نصف الغزلان بإحدى المحميات
09:51 | 2022-06-18
امرأة تتعقب صديقها باستخدام جهاز "إير تاغ" من "آبل" وتقتله
08:54 | 2022-06-18
بعد أن تطلقت شقيقته مرتين... ذبحها
08:36 | 2022-06-18
أم تتجرد من إنسانيتها وترمي مولودها بإحدى المقابر!
08:00 | 2022-06-18
هذا ما وجده الأطباء في معدة جرو صغير!
05:54 | 2022-06-18
كان يشرب 4 إلى 5 عبوات "بيبسي" ذات سعة اللترين يوميًا.. وبهذه الطريقة تخلص من إدمانه
فيديو
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
19/06/2022 03:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
19/06/2022 03:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
04:30 | 2022-06-17
19/06/2022 03:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact