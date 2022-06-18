ناشطة سعودية لمنتقديها من الرجال: أنتم عالة على المجتمع



ونشرت القحطاني مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "تيك توك"، قالت فيه: "والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة".

Advertisement وأضافت: "أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أية امراة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه". وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني، انتقادات شديدة لبعض الرجال، الذين سخروا منها، وفق تعبيرها.ونشرت القحطاني مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "تيك توك"، قالت فيه: "والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة".وأضافت: "أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أية امراة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه".

وتابعت القحطاني: "ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت أخته اللي تشتريله، عالة عالمجتمع".

وأكدت رهف القحطاني أنها "فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث أنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا"، على حد قولها.

وخرجت القحطاني في الفيديو المتداول بعد أسئلة من متابعين فيما يبدو، إذ أوضحت أنها دفعت 200 ألف ريال، وليس 400 ألف، "كما يظن الكثير من الأشخاص"، وفقا لقولها.