هذه الأبراج تطعن في الظهر ولا تستحق ثقتكم بها.. احذروا منها!

لا يوجد أحد سعيد بمجرد اكتشاف أنه قد طُعن في ظهره، من قبل شخص تحترمه وتثق به. لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه السهولة، ولكن على الرغم من ذلك، فمن المهم أن تكون صادقاً مع نفسك ومعهم، وبدلاً من الغضب والإحباط يُفضل استبعادهم من حياتك إلى الأبد. اكتشفوا صفات الأبراج التي تطعن بالظهر.

برج الحمل

يمكن أن يكون برج الحمل مخلصاً للغاية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد وضع نفسه أولاً، فمن المرجح أن يطعنك في الظهر لمصلحته الخاصة بدلاً من التمسك بولائه. لا تفهمه خطأ، إنه صديق رائع، ولكن كأول علامة على دائرة الأبراج، اعتاد أن يكون رقم واحد. حين تسنح له الفرصة سيقوم بطعنك في ظهرك وذلك إما لانه أقنع نفسه بأنك لا تستحق ثقته أو لانه يشعر بالغيرة منك أو لانه يريد تحقيق امراً ما قد يكون مهنياً أو عاطفياً أو إجتماعياً.

برج الجوزاء

إذا كان من المرجح أن يطعنك أحدهم في ظهرك، فهو مولود برج الجوزاء. سواءً كنت لطيفاً مع الجوزاء أو كنت عدوه الأول، فلن يقف شيء في طريقه للحصول على ما يريد. ليس لديه أي تحفظات على الإطلاق بشأن التصرف مثل أفضل صديق لك للمضي قدماً في الحياة. البرج هذا معتاد على أن يكون الأول في كل شيء وفي كل مرة يجد نفسه في أي موقف كان يجعله في المرتبة الثانية فهو سيقوم بكل ما يتطلبه الأمر من أجل تصحيح الخلل.

برج الأسد

يُعتبر برج الأسد صديقاً رائعاً. لكنه أيضاً انتهازي تماماً. عندما تأتي فرصة للنجاح، فلن يأخذ الأسد في الاعتبار ما يعتقده أصدقائه. حين يجد الأسد بأنّ هناك فرصة ما سانحة تمكنه من التقدم في أي مجال من مجالات الحياة فهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل إستغلال تلك الفرصة حتى ولو عنى ذلك طعن بعض الأصدقاء والزملاء في الظهر. يمكن أن يكون الأسد عدوانياً وحازماً للغاية. إنه يعرف ما يلزم ليكون رقم واحد في الحياة، وهذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يكون أيضاً مرشداً وقائداً عظيم، ولكن يمكنه أيضاً طعنك في الظهر.

برج العقرب

لدى مولود برج العقرب الغموض والمكائد، لذلك من الأفضل أن تكون حذراً مما هو عليه حقاً. ما لم تكن في دائرته المقربة، فليس لديك أي فرصة تقريباً لمعرفة ما يمكنه فعله بالضبط. حتى أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفونه يمكن أن يتفاجئوا عندما تظهر ألوانه الحقيقية. يمكن أن يكون برج العقرب صديقاً مخلصاً للغاية، لكنه قد يطعنك في الظهر خاصةً إذا أقنع نفسه بأنها فكرة جيدة. يمكن أن يكون شديد السرية والتلاعب. إذا شعر أنه يستطيع خداعك وينقض عليك ويطعنك في ظهرك.

برج القوس

يمكن أن يكون القوس صديقاً رائعاً، ويريد الاستمتاع في الحياة ويُحب أن يكون حول أشخاص يجعلون حياته أسهل أو أكثر إثارة. سوف يطعنك القوس في ظهرك من خلال عدم ولائه أو عدم الوفاء بوعوده لك. يميل الى وضع وجهاً مبتسماً وإدعاء اللطافة المطلقة في الوقت الذي ينفذ فيه بشكل سري خطته التي تحقق له النتائج التي يريد تحقيقها. ولكن المشكلة هنا هو أنه وبعد قيامه بذلك ومواجهته فهو لا يعبر لا عن الندم كما انه غير مستعد للإعتذار.. بل هو يبرر فعلته لنفسه ثم يمضي قدماً.