"خبّازة وعارضة أزياء".. هذه قصة فتاة تزاول 23 عملاً وهي في سن 23

شاركت امرأة شغلت 23 وظيفة قبل بلوغها سن 23 عاماً، تجربتها في حديث مع صحيفة ميرور اونلاين البريطانية، حيث تحدثت عن الوظائف التي شغلتها منذ أن بدأت العمل في عمر السادسة عشرة.

وعملت أنستاسيا سيتشيتو، 23 عاماً كخبازة، وعارضة أزياء، ومتخصصة في تحسين محركات البحث، وبائعة آيس كريم، إضافة إلى العديد من المهن الأخرى. ولم تتفوق الشابة في كل عمل زاولته، إلا أنها تعلمت الكثير من جميع هذه المهن.

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وتعمل أنستاسيا الآن في وظيفتها الثالثة والعشرون بعد أن أنشأت شركته الخاصة التي أطلقت عليها اسم آيس إنفلونسرز، حيث تحتل منصب المديرة التنفيذية للشركة.



وقالت أناستاسيا، التي تتخذ من لندن مقراً لها: "في البداية كنت خبازة، كان الأمر صعبًا للغاية، كان علي أن أقف كثيرًا بسبب طبيعة عملي. كان عمري آنذاك 16 عاماً وكنت عديمة الخبرة، لقد أخطأت كثيراً".

وأضافت: "لقد تعلمت الكثير من كل عمل زاولته. عملت في غسيل الأطباق وكنادلة، ولم أندم على مثل هذه الأعمال، وأنا أحترم كل من يزاول هذه المهن".

بحلول الوقت الذي بلغت فيه 18 عاماً، كانت أنستاسيا قد عملت كخبازة ومحاسبة في سوبر ماركت ونادلة وموظفة مبيعات ومعلمة بيانو وبائعة في السوق، وتقول إنها كانت موظفة سيئة ولكن لم يتم فصلها من العمل أبداً، لأنها كانت تغادر عملها قبل أن يتم طردها.

بعد هذه المهن، أصبحت الشابة، منظمة للفعاليات، ومن ثم بدأت ببيع الآيس كريم في حديقة حيوانات في أمستردام، وبعد ذلك عملت في البيع بالتجزئة حتى بلغت سن 18، حيث زاولت عدة مهن مثل التمثيل ومجالسة الأطفال.

تجيد أناستاسيا أربع لغات، الإنجليزية والروسية والهولندية والإيطالية، لذا فقد تمكنت من العمل كمترجمة في متجر للتصوير الفوتوغرافي حتى استقالتها في 2021.



أخذت الشابة قسطاً من الراحة قبل أن تبدأ بالعمل كمديرة لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم أصبحت كاتبة محتوى ومتخصصة في تحسين محركات البحث، ومدربة شخصية عبر الإنترنت. وفي نهاية المطاف أسست شركة وأصبحت المديرة التنفيذية لها.