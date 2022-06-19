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"يمكن وضعه في الجيب".. شركة يابانية تنتج أصغر مرحاض محمول

Lebanon 24
19-06-2022 | 05:00
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تعد المراحيض من بين أكثر وسائل الراحة التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها، وقد يجد المرء صعوبة في الكثير من الأحيان في العثور على مرحاض أثناء تواجده خارج المنزل، لذا فقد أنتجت شركة يابانية، أصغر مرحاض محمول في العالم، يمكن حمله في الجيب.
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يبلغ طول العبوة التي طورتها شركة كوكي ناوا اليابانية، 7 سم، في حين يبلغ عرضها 6.5 سم، وتتميز بإمكانية وضعها في أي جيب أو حقيبة يد.
وجاء يوشينوري كوكي ناوا (30 عاماً) ومؤسس شركة كوكي ناوا، بفكرة المرحاض هذه، في 2019، أثناء التطوع في مدينة ناغانو التي دمرها إعصار هاجيبس. وكان أول ما لاحظه هناك الطوابير الطويلة من الناس الذين ينتظرون أمام المراحيض العامة لأوقات طويلة، لذا فكر في إنتاج مرحاض سهل الاستخدام يمكن حمله في الجيب أو الحقيبة.
وفي كانون الأول من 2020، أطلقت شركة كوكي ناوا مرحاض بوكيت توليت، الذي يتكون من حقيبة مصنوعة من ألياف خاصة متينة وعلبة من مواد التخثر.
 
ويمكن لصق الكيس على مقعد المرحاض أو حتى في سلة المهملات، ومن ثم استخدامه. كذلك، أظهرت التجارب أن مواد التخثر التي تستخدم في المرحاض المحمول تمنع من ظهور أي رائحة حتى لو تركت الفضلات في المكان لمدة أسبوع كامل.
وقال كوكي ناوا: "يمكن وضع الكيس في حقيبة المكياج النسائية، أو في الجيب أو في أي حقيبة صغيرة. باعت الشركة حتى الآن حوالي 50 ألفاً من بوكيت تويلت وتبرعت بجزء من أرباحها لصالح المتضررين من الحرب في أوكرانيا"، وفق ما أورد موقع أوديتي سنترال الإلكتروني. 
 
 
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