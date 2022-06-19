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فندق فخم في زيمبابوي يبلغ زبائنه "أمراً عجيباً".. ما هو؟

Lebanon 24
19-06-2022 | 08:00
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ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي في زيمبابوي الأربعاء بتعليقات على إبلاغ أحد أفخم الفنادق في هذه الدولة الإفريقية التي تعاني أزمة اقتصادية مستمرة منذ 20 عاماً، نزلائه أنه سيوفر لهم دلواً في حال احتاجوا إلى ماء ساخن.
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ففندق "ميكليس" العريق القائم منذ نحو قرن في العاصمة هراري، يعاني رغم نجومه الخمس نقص المياه والكهرباء، كما في زبمبابوي كلها عموماً. فهذه الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي من إفريقيا والتي توقفت الجهات الدولية المانحة عن دعمها بسبب ديونها المرتفعة، تشهد نقصاً في كل شيء، سواء المواد الغذائية أو الوقود أو المنتجات الأساسية، فيما بلغ التضخم المتسارع مستوىً عالياً.
وشرح مدير الفندق تيناشي مونجوما في مذكرة وزعت أخيراً على زبائنه أن المؤسسة توفّر التيار الكهربائي منذ أيام بواسطة مولّد كهربائي، إذ أن انقطاع التيار في بعض المناطق يستمر ساعات.
وأضاف مدير الفندق في المذكرة: "إذا كنتم بحاجة إلى ماء ساخن للاغتسال، يرجى الاتصال بقسم الصيانة وسيتم إحضار دلو إليكم".
وتم تصليح العطل الأربعاء، لكنّ مستخدمي الشبكات الاجتماعية تداولوا المذكرة وأعاد كثر نشرها، مصحوبة بصور لأشخاص يحاولون الاغتسال بواسطة دلو.
ونشر آخرون تعليقات غاضبة رأوا فيها أن "فندقاً من فئة الخمس نجوم في بلد يعاني انقطاعاً مستمراً للمياه والكهرباء يُفترض به أن يكون اتخذ إجراءات مناسبة".
ويشهد هذا الفندق الشهير في زيمبابوي إقبالاً دائماً من مديري الشركات وموظفي المنظمات الدولية والسياح.
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