رجل يحاول الانتحار في بث مباشر على فيسبوك

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كشف مصدر أمني عراقي، الأحد، عن تفاصيل محاولة انتحار فاشلة لمنتسب أمني في بغداد جرى بثها مباشرة عبر موقع "فيسبوك".ونقل موقع "السومرية نيوز" المحلي عن ذلك المصدر قوله، إن "معلومات وردت بوجود محاولة انتحار لمنتسب أمني عن طريق محاولته شنق نفسه داخل داره ضمن مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد".وأوضح المصدر الأمني أن "المنتسب قام ببث مباشر على الفيس بوك اثناء محاولته الانتحار"، مبينا أن "الحبل انقطع أثناء شنق نفسه واصطدم رأسه في الأرض ليغمى عليه بعد ذلك".وبين المصدر أن "المنتسب كان مخمورا حيث حضر ضابط التحقيق وبعد دخول داره تبين أنه على قيد الحياة".