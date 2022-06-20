رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم الحج

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ويأتي هذا الإجراء من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة؛ حيث تُولِيها الرئاسة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام، وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية القيادة السعودية بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة تعظيماً خاصاً.



بدوره، أشار الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس «شؤون الحرمين»، إلى اهتمام الحكومة بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة خاصة، منذ تأسيس البلاد، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

رفعت "رئاسة شؤون الحرمين"، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، وقامت بتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الجهات الأربع، كما جرت العادة السنوية، وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام.