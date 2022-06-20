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منوعات
الحب في زمن التكنولوجيا.. فتاة اكتشفت خيانة حبيبها لها عبر AirTag وهكذا تصرفت!
Lebanon 24
20-06-2022
|
02:00
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تواجه فتاة أميركية إتهاما بالقتل بعد أن زُعم أنها استخدمت Apple AirTag لتعقب حبيبها ودهسه بعدما شاهدته مع امرأة أخرى، حيث يُزعم أن جايلين موريس وجدت شريكها أندريه سميث في حانة في مركز تسوق إنديانابوليس في الولايات المتحدة بمساعدة أداة AirTag ، وفقًا لتقرير The Register.
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وقال أحد الشهود إن موريس قد توجه إليه في ساحة انتظار السيارات واستفسر عما إذا كان سميث في الحانة، مشيرًا إلى أن لديها جهاز تعقب GPS أظهر أنه كان بالداخل، وفقًا لإفادة خطية من المحقق جريجوري شو، وقال الشاهد إن موريس رصد لاحقًا سميث داخل المؤسسة، وفقًا للتقرير.
وذهب الشاهد إلى الحانة ورأى موريس وسميث ورفيقته في مشاجرة، والتقط الشاهد مقطعي فيديو للقتال وقدمهما للشرطة، ووفقًا لروايات شهود آخرين في الإفادة الخطية، ذكرت موريس أنها استخدمت Apple AirTag لتحديد مكان سميث.
وعندما وصل رجال الشرطة، وجدوا سميث تحت سيارة زرقاء داكنة مسجلة لدى موريس، وأعلن وفاته بعد ذلك، واستجوبت الشرطة، قيل إن موريس نفت في البداية أنها استخدمت AirTag لتعقب سميث، حسبما ذكر التقرير.
ثم اعترفت بعد ذلك بوضع جهاز تعقب Apple اللاسلكي في المقعد الخلفي لسيارة سميث بالقرب من حامل الكأس، ولم ترد شركة آبل على طلب للتعليق على التقرير.
(اليوم السابع)
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