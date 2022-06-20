ما الذي يعنيه يوم عيد ميلادك وفق الأبراج؟

يمكن أن يخبرك اليوم الذي ولدت فيه بالكثير عن شخصيتك وطبيعتك، ويُحدد غرورك وهويتك ودورك في الحياة وفقاً لعلم الفلك والأبراج. ليس علامة برجك هي التي تكشف عنك فقط، بل يجب عليك أيضاً إلقاء نظرة على المعنى الرمزي لليوم الذي وُلدت فيه وفق الأبراج. في الآتي، اكتشف مع "الجميلة"، معنى أيام الأسبوع من منظور فلكي، وكيف يؤثر عليك وتشعر به وفقاً لكوكبك الحاكم.

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يُعتبر يوم الإثنين هو يوم قمري، ولذا فإنك تتعامل مع العواطف والحالات المزاجية والحدس والجانب الغامض من الحياة. يوم الاثنين هو أكثر أيام الأسبوع تحدياً. لا عجب، فالقمر يحمل معه طاقة متقطعة وأحياناً لا يمكن التنبؤ بها. يمكنك مواجهة التقلبات السريعة في الطاقة القمرية من خلال ملاحظة مرحلة القمر كل يوم اثنين. مواليد يوم الإثنين إجتماعيون، ويملكون حساً خاصاً بهم في موضتهم ويحبون الإنغماس في الملذات ويعشقون الالوان والرومانسية والفن. لكنهم يعتمدون كثيراً على غيرهم ويميلون أحياناً الى السطحية والغرور.



يوم الثلاثاء

الثلاثاء هو القوة الدافعة، يبث فيك روح الإنتاجية والمنافسة والفعالية والتصميم والكمال. هو اليوم المثالي لإنهاء المهام التي طال انتظارها. ويعتبر أيضاً يوماً رائعاً لبدء مشاريع جديدة، وبناء استراتيجيات في العمل وفي الحياة المهنية، والعمل على أفكار جديدة، وبدء مشاريع جديدة. مواليد يوم الثلثاء يتمتعون بالكرم وفلسفة خاصة بهم في الحياة. في المقابل يملكون نزعة لخداع الذات وإقناع أنفسهم بأمور غير واقعية على الإطلاق.



الأربعاء

يحمل لك يوم الأربعاء معلومات جديدة إلى وعيك بطرق دقيقة للغاية وفعالة. ويبشرك بإدراك أعلى أيضاً، ويعطيك إحساساً سائداً بالاتصال. بطريقة ما، الأربعاء هو رابط الاتصالات الحيوي لجميع الأيام الأخرى، إنه مثل خادم شبكة الأسبوع. الأربعاء هو يوم جيد لتوقيع العقود، وطاقة مفيدة للسفر القصير، لذا خطط لرحلاتك اليومية وفقاً لذلك. مواليد يوم الأربعاء لا يمكنهم الثبات في مكان واحد لفترة طويلة، عليهم القفز من مكان لآخر طوال الوقت. يوم الإثنينيُعتبر يوم الإثنين هو يوم قمري، ولذا فإنك تتعامل مع العواطف والحالات المزاجية والحدس والجانب الغامض من الحياة. يوم الاثنين هو أكثر أيام الأسبوع تحدياً. لا عجب، فالقمر يحمل معه طاقة متقطعة وأحياناً لا يمكن التنبؤ بها. يمكنك مواجهة التقلبات السريعة في الطاقة القمرية من خلال ملاحظة مرحلة القمر كل يوم اثنين. مواليد يوم الإثنين إجتماعيون، ويملكون حساً خاصاً بهم في موضتهم ويحبون الإنغماس في الملذات ويعشقون الالوان والرومانسية والفن. لكنهم يعتمدون كثيراً على غيرهم ويميلون أحياناً الى السطحية والغرور.يوم الثلاثاءالثلاثاء هو القوة الدافعة، يبث فيك روح الإنتاجية والمنافسة والفعالية والتصميم والكمال. هو اليوم المثالي لإنهاء المهام التي طال انتظارها. ويعتبر أيضاً يوماً رائعاً لبدء مشاريع جديدة، وبناء استراتيجيات في العمل وفي الحياة المهنية، والعمل على أفكار جديدة، وبدء مشاريع جديدة. مواليد يوم الثلثاء يتمتعون بالكرم وفلسفة خاصة بهم في الحياة. في المقابل يملكون نزعة لخداع الذات وإقناع أنفسهم بأمور غير واقعية على الإطلاق.الأربعاءيحمل لك يوم الأربعاء معلومات جديدة إلى وعيك بطرق دقيقة للغاية وفعالة. ويبشرك بإدراك أعلى أيضاً، ويعطيك إحساساً سائداً بالاتصال. بطريقة ما، الأربعاء هو رابط الاتصالات الحيوي لجميع الأيام الأخرى، إنه مثل خادم شبكة الأسبوع. الأربعاء هو يوم جيد لتوقيع العقود، وطاقة مفيدة للسفر القصير، لذا خطط لرحلاتك اليومية وفقاً لذلك. مواليد يوم الأربعاء لا يمكنهم الثبات في مكان واحد لفترة طويلة، عليهم القفز من مكان لآخر طوال الوقت.



يُعد يوم الخميس هو أكثر أيام الأسبوع إنتاجية في مجال الأعمال. لا عجب، لأنّ المشتري هو كوكب التوسع. إنه أيضاً طاقة كوكبية متفائلة للغاية يمكن الشعور بها. سيؤدي العمل في المهام المالية إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل عند القيام به يوم الخميس. مواليد يوم الخميس يتمتعون بالشجاعة لكنهم عديمي الصبر وأحياناً يملكون نزعات تدميرية لأنّ رغبتهم بالنجاح بشكل دائم يمكنها ان تستهلكهم.



يوم الجمعة

يدور يوم الجمعة حول الحب والاتصال والانتماء والراحة والعاطفة. إذا فكرت في الأمر، فإن غالبية الأشخاص الذين ولدوا يوم الجمعة يميلون إلى الاحتفال، فهو يوم مليء بالإحساس بالسعادة، مليء بطاقة الود والعطف. مواليد يوم الجمعة يملكون رغبة للقيادة والتصميم والقدرة على النجاح والفوز. نشيطون جداً، ويتحمسون لكل شيء ويملكون طاقة كبيرة.



يوم السبت

يوم السبت هو أحد أكثر أيام الأسبوع إفادة لأن فرصة الإنتاجية وإكمال المهام هي الأمثل. مواليد يوم السبت متواضعون، ويملكون قدرة هائلة على التأقلم، يتمتعون بحساسية فائقة لكنهم في الوقت عينه يميلون الى التملك والسيطرة.



يوم الأحد

يدور يوم الأحد حول الإشراق والمشاركة والتعبير والتوسع والإضاءة والنمو. مواليد الاحد يملكون الإبداع، والرقي والشهامة، والفخر، ويحبون ذاتهم، ويعانون من الصخب الدائم. يملكون مهارات عالية جداً في التواصل كما أنهم يتعاملون مع الأمور بعقلانية ومنطق. يوم الخميسيُعد يوم الخميس هو أكثر أيام الأسبوع إنتاجية في مجال الأعمال. لا عجب، لأنّ المشتري هو كوكب التوسع. إنه أيضاً طاقة كوكبية متفائلة للغاية يمكن الشعور بها. سيؤدي العمل في المهام المالية إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل عند القيام به يوم الخميس. مواليد يوم الخميس يتمتعون بالشجاعة لكنهم عديمي الصبر وأحياناً يملكون نزعات تدميرية لأنّ رغبتهم بالنجاح بشكل دائم يمكنها ان تستهلكهم.يوم الجمعةيدور يوم الجمعة حول الحب والاتصال والانتماء والراحة والعاطفة. إذا فكرت في الأمر، فإن غالبية الأشخاص الذين ولدوا يوم الجمعة يميلون إلى الاحتفال، فهو يوم مليء بالإحساس بالسعادة، مليء بطاقة الود والعطف. مواليد يوم الجمعة يملكون رغبة للقيادة والتصميم والقدرة على النجاح والفوز. نشيطون جداً، ويتحمسون لكل شيء ويملكون طاقة كبيرة.يوم السبتيوم السبت هو أحد أكثر أيام الأسبوع إفادة لأن فرصة الإنتاجية وإكمال المهام هي الأمثل. مواليد يوم السبت متواضعون، ويملكون قدرة هائلة على التأقلم، يتمتعون بحساسية فائقة لكنهم في الوقت عينه يميلون الى التملك والسيطرة.يوم الأحديدور يوم الأحد حول الإشراق والمشاركة والتعبير والتوسع والإضاءة والنمو. مواليد الاحد يملكون الإبداع، والرقي والشهامة، والفخر، ويحبون ذاتهم، ويعانون من الصخب الدائم. يملكون مهارات عالية جداً في التواصل كما أنهم يتعاملون مع الأمور بعقلانية ومنطق.

(الجميلة)