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بطريقة غريبة... شاب يطلب يد حبيبته للزواج في مكان لا يخطر على بال احد!

Lebanon 24
20-06-2022 | 05:00
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لم يختر رجل إيطالي قارب الجندول الذي تشتهر به البندقية ليطلب يد حبيبته للزواج بطريقة رومانسية، كما يفعل كثيرون غيره، بل اعتمد أسلوباً آخر، إذ تقدّم منها بعرضه مستخدماً ميكروفون أحد متاجر "السوبر ماركت" بالقرب من مدينة العشاق.
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فبواسطة المذياع عند صندوق الدفع في المتجر الواقع في مدينة ميرا، بادر سالفاتوري كوستاريلي فتاة أحلامه بالقول: «حبيبتي، أريد أن أسألك شيئاً، في حضور الجميع». وأضاف الشاب، كما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «كورييريه دل فينيتو» على موقعها الإلكتروني: "أحبك، أنت حياتي، أريد أن أسألك، هل تتزوجينني؟". وأعربت الخطيبة عن ذهولها بمبادرة حبيبها، إذ إن سالفاتوري في العادة "خجول جداً"، كما وصفته. ومن المقرر أن ينظم حفل الزفاف في ديسمبر المقبل في صقلية.
(الامارات اليوم)
المصدر: الامارات اليوم
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