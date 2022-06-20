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سيدة على شفير الموت... هكذا تم انقاذها

Lebanon 24
20-06-2022 | 10:00
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أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ امرأة مسنة كادت أن تدهس تحت قطار مسرع، في ولاية اوتار براديش الهندية.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، سحب رجل شرطة للسيدة المسنة قبل لحظات من صدمها من قطار مسرع.
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وبعد سحب السيدة إلى منصة السكك الحديدية، يندفع الناس المتواجدين في المكان نحو رجل الشرطة.

ونشرت وزارة السكك الحديدية الفيديو على حسابها في تويتر مع تعليق جاء فيه: "تم إنقاذ حياة المرأة بفضل يقظة وسرعة تحرك شرطة المحطة. نطالب الجميع باستخدام الجسور والمناطق المخصصة للانتقال بين منصات القطار".

وتعرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشرطي واسمه كامليش كومار دوبي، حيث أشادوا برد فعله السريع وشجاعته في مثل هذا الموقف الخطير، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس"."سكاي نيوز عربية" 
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