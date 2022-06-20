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منوعات
شاب يعاني من مرض نادر ويمارس الرياضة دون توقف... اليكم قصته الكاملة
Lebanon 24
20-06-2022
|
14:00
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نجح شاب أسترالي مؤخرا، في تحطيم الرقم القياسي بأكبر عدد من تمرينات الضغط خلال ساعة واحدة.
وتمكن دانيل سكالي الذي سجل رقما قياسيا سابقا في سجل "غينيس" بتمرين "البلانك"، من تنفيذ 3182 تمرين ضغط في ساعة واحدة.
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ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن القائمين على موسوعة "غينيس" قولهم، إن سكالي تفوق على غاراد يونغ صاحب الرقم القياسي السابق بواقع 100 تمرين ضغط.
وقال سكالي في حديث لموسوعة "غينيس"، إن تعلقه بتمرينات الضغط جاء بعد إصابته بمتلازمة الألم النطاقي المعقد النادرة، بعدما كسر ذراعه وهو في سن الثانية عشر.
وتحدث سكالي عن معاناته من المرض قائلا: "يرسل الدماغ رسائل خاطئة إلى ذراعي، أي المنطقة المصابة. لذا فإن أي شيء مثل اللمسة الناعمة أو الحركات أو الرياح أو الماء تسبب لي الألم"."سكاي نيوز عربية"
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