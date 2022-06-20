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منوعات
مراهقة تصبح مليونيرة من بيع الليموناضة
Lebanon 24
20-06-2022
|
16:00
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أصبحت فتاة أميركية مديرة تنفيذية لشركتها الخاصة التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات وهي في سن الحادية عشرة، وذلك بعد توقيعها على صفقة لبيع عصير الليموناضة الذي تصنعه.
والفتاة التي تدعى ماكيلا أولمر والتي تبلغ حاليا من العمر 17 عاما، من ولاية تكساس، أنشأت علامتها التجارية الخاصة من عصير الليموناضة وحصلت على صفقة حلوة 11 مليون دولار من Whole Foods في عام 2016.
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وقالت ماكيلا إنها فكرت لأول مرة في فكرة شركتها عندما كانت في الرابعة من عمرها، بعد أن أهدتها جدتها كتاب طبخ، ووجدت فيه وصفة لصنع عصير الليموناضة من بذور الكتان وقررت تجربتها. ومن ثم بدأت في بيعها على منصة خارج منزلها، مشيرة إلى أنها أنها أضافت لمستها الخاصة إلى الوصفة وهي استبدال السكر بالعسل.
وأفادت ماكيلا بأنها حصلت على فكرة استخدام العسل بعد أن لدغها النحل مرتين ثم أخبرتها والدتها عن خصائص النحل، وقالت لها إن هذه الحشرات مهددة بالانقراض وأن اختفائها سيؤثر على كل من الطبيعة والبشر.
ثم أدركت أولمر أنها تريد أن تصبح رائدة أعمال اجتماعية وأن لا تكسب المال فحسب، بل وأن تحمي النحل أيضا وتحافظ عليه.
وقد أطلقت الفتاة على شركتها اسم "أنا والنحل"، وفي عام 2016، دخلت في اتفاقية مع سلسلة Whole Foods للبيع بالتجزئة مقابل 11 مليون دولار، وتبرعت ببعض الأموال للمنظمات المعنية بإنقاذ النحل.
(روسيا اليوم)
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