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"مغامرة ع كبر".. مسنة تحطم رقما قياسيا للقفز بالمظلة! (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2022 | 05:00
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حققت السويدية روت لينيا إنجيجارد لارسون رقما قياسيا جديدا في موسوعة "غينيس"، عندما هبطت بالمظلة مؤخرا عن عمر 103 أعوام و259 يوما.


وقال المسؤول عن تسجيل الرقم القياسي من موسوعة غينيس، إن لارسون قفزت جنبا إلى جنب مع خبير المظلات يواكيم جوهانسون، وكانت تستمع إلى أغنية "تراي يور وينغز".
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وكشفت الموسوعة العالمية عن أن لارسون هبط بالمظلة للمرة الأولى عام 2020 عن عمر 102 عاما، وذلك عندما قررت تحطيم الرقم القياسي لأكبر امرأة تقوم بقفزة بالمظلة.
 
 
 
وبعيدا عن القفز بالمظلات، تحب لارسون قضاء الوقت مع عائلتها المكونة من 5 أبناء و19 حفيدا و30 من أبناء أحفادها، حيث يستمتعون بحل الألغاز المتقاطعة والغناء.

وعندما قفزت لارسون في 29 ايار الماضي، حطمت الرقم القياسي السابق لقفز المظلة بواسطة امرأة، الذي حققته كاثرين كيتي هودجز في عام 2019 عن عمر 103 أعوام و129 يوما، وفقا لموسوعة "غينيس".

في حين أن أكبر رجل قفز بالمظلة هو ألفريد آل بلاشك، الذي فعلها في عام 2020 عن عمر 103 أعوام و181 يوما.
(سكاي نيوز)
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز

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