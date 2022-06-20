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برجك اليوم

Lebanon 24
20-06-2022 | 23:00
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الحمل
يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية
الثور
تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً في سير الأعمال، وقد تواجه تأخيراً في المعاملات والمراجعات والمفاوضات
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الجوزاء
لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة
السرطان
يشهد هذا اليوم دخول الشمس كما مركور إلى برجك، ما يضيء على قضية ما ويوفر لك حظاً لكسبها، ويكون الازدهار هو عنوان المرحلة المقبلة
الأسد
مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدماً في أعمالك
العذراء
أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحاً طائلة
الميزان
تفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة
العقرب
تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة
القوس
تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة
الجدي
يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة
الدلو
لا تقدم على عملية مالية ولا توقع على عقد، فالقمر معاكس وينذر بانهيار بعض الاتفاقات
الحوت
تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
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