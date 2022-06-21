مصطفى ترك رسالة ورمى نفسه من فوق جسر: "أشوفكم بخير" (صورة)

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شهد جسر جامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية، في مصر، محاولة انتحار شاب يدعى مصطفى توكل، حيث ألقى بنفسه بسيارته من فوق الجسر.وكتب مصطفى على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" تدوينة صادمة قال فيها: "أشوفكم بخير وابقو افتكروني وأبويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم".وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، حيث تم انتشال السيارة ورفعها ونقل الشاب للمستشفى لإسعافه، حيث لا يزال على قيد الحياة. وقررت النيابة تكليف المباحث بتكثيف تحرياتها حول الحادث وكشف ملابساته واستدعاء الأب والأسرة لسماع أقوالها.