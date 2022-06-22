27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حيلة شيطانية من شرطي للحصول على اجازة مرضية.. وهذا ما فعله!
Lebanon 24
22-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في محاولة للحصول إجازة مرضية، لجأ ضابط شرطة في مقاطعة لانكشاير شمال غربي إنجلترا، لرسم خطوط حمراء على الاختبار المنزلي المخصص لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، مقدما نتيجة إيجابية لكنها مزورة.
وادعى الضابط أنه غير قادر على الحضور إلى العمل، بسبب نتيجة الفحص الإيجابية، لكن خديعته اكتُشفت عندما طُلب منه إرسال صورة للنتيجة كدليل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
Advertisement
وبعد ذلك تمت دعوة الضابط لإجراء اختبار آخر، وعند مواجهته اعترف بتزييف الاختبار والكذب، قائلا إنه فعل ذلك حتى يتمكن من البقاء في المنزل بموجب قواعد الحجر الذاتي.
وتوصل كريس رولي، المسؤول عن التحقيق بالحادثة، إلى أن الشرطي قد انتهك معايير السلوك المهني.
وأضاف: "على ضباط الشرطة أن يضعوا باعتبارهم في جميع الأوقات أن الجمهور يتوقع منهم الحفاظ على مستويات عالية من السلوك المهني".
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
01:12 | 2022-06-22
22/06/2022 01:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
14:58 | 2022-06-21
21/06/2022 02:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2022-06-22
اعتدى عليها قبل نصف قرن... والمحكمة تقاضيه اليوم
08:00 | 2022-06-22
حادثة غريبة وفريدة من نوعها.. ثعبان يلدغ سيدة في عينها
07:00 | 2022-06-22
لتكوين صداقات جيدة... اليكم بعض النصائح
02:00 | 2022-06-22
تجربة مرعبة توقف القلب...شاهد إنقاذ سائح بأغرب طريقة ممكنة!
00:23 | 2022-06-22
كيف تستطيع إسعاد كل برج؟
23:00 | 2022-06-21
برجك اليوم
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
22/06/2022 18:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
22/06/2022 18:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 18:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact