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حيلة شيطانية من شرطي للحصول على اجازة مرضية.. وهذا ما فعله!

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:00
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في محاولة للحصول إجازة مرضية، لجأ ضابط شرطة في مقاطعة لانكشاير شمال غربي إنجلترا، لرسم خطوط حمراء على الاختبار المنزلي المخصص لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، مقدما نتيجة إيجابية لكنها مزورة.


وادعى الضابط أنه غير قادر على الحضور إلى العمل، بسبب نتيجة الفحص الإيجابية، لكن خديعته اكتُشفت عندما طُلب منه إرسال صورة للنتيجة كدليل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
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وبعد ذلك تمت دعوة الضابط لإجراء اختبار آخر، وعند مواجهته اعترف بتزييف الاختبار والكذب، قائلا إنه فعل ذلك حتى يتمكن من البقاء في المنزل بموجب قواعد الحجر الذاتي.
 
وتوصل كريس رولي، المسؤول عن التحقيق بالحادثة، إلى أن الشرطي قد انتهك معايير السلوك المهني.

وأضاف: "على ضباط الشرطة أن يضعوا باعتبارهم في جميع الأوقات أن الجمهور يتوقع منهم الحفاظ على مستويات عالية من السلوك المهني".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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