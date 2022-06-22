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حادثة غريبة وفريدة من نوعها.. ثعبان يلدغ سيدة في عينها

Lebanon 24
22-06-2022 | 08:00
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فوجئت سيدة في ولاية كنتاكي الأميركية، مؤخرا، بأفعى كبيرة تعلقت على باب منزلها، ولدغتها في عينها.


وسمعت مارا جو توماس صراخ ابنتها كينلي فاندفعت إلى الخارج لمعرفة السبب، إلا أنها تفاجأت بأفعى كبيرة على الباب الخارجي للمنزل.
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وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن مارا، فإن الأفعى لدغتها في عينها بسرعة وبحركة مفاجئة.
 
وفي منشور على صفحتها في "فيسبوك" قالت مارا: "حالفني الحظ في الحادثة حيث لم يكن الثعبان ساما".
 
وأضافت مارا أنها توجهت بعد اللدغة إلى أقرب مستشفى، حيث تلقت إسعافات أولية بسيطة شملت تعقيم موضع العضة، دون أن يعطيها الأخصائيون أي عقار مضاد للسموم.
 
ويوجد حوالي 33 نوعا محليا من الثعابين في ولاية كنتاكي، منها أربعة أنواع سامة هي نحاسية الرأس والأفعى الخشبية والقطنية والجرسية.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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